2022/08/26 | 11:16 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: أعلن المدير العام لسكك الحديد الايراني، میعاد صالحي، السبت، عن إطلاق تجريبي لقطار طهران...
ظهرت المقالة التشغيل التجريبي لقطار طهران – كربلاء..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشغيل التجريبي لقطار طهران – كربلاء.. ينطلق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ظهرت المقالة التشغيل التجريبي لقطار طهران – كربلاء..
ينطلق أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشغيل التجريبي لقطار طهران – كربلاء.. ينطلق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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