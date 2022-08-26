التشغيل التجريبي لقطار طهران – كربلاء.. ينطلق

2022/08/26 | 11:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المدير العام لسكك الحديد الايراني، میعاد صالحي، السبت، عن إطلاق تجريبي لقطار طهران...

ظهرت المقالة التشغيل التجريبي لقطار طهران – كربلاء..



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