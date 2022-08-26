استراليا تنسحب من تصفيات آسيا للشباب في البصرة

2022/08/26 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الأسترالي بكرة القدم، اليوم الجمعة ،انسحابه بشكل رسمي من تصفيات آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة .وذكر الاتحاد الأسترالي في بيان أن “الاتحاد الاسترالي أبلغ نظيره الآسيوي بالانسحاب من […]

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