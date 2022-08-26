2022/08/26 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة، الجمعة، من ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية في الشهرين المقبلين، فيما حملت وزارة الزراعة مسؤولية انتشار المرض في العراق بشكل كبير.وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحمل وزارة الزراعة مسؤلية انتشار الحمى النزفية بـ”شكل كبير” المركز الخبري الوطني.

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