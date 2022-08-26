2022/08/26 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

نتيجة الانسداد السياسي الذي رافق

نتائج الانتخابات التي حدثت في العاشر

من تشرين العام الماضي 2021، وعدم التمكن

من الوصول الى حل وخصوصا وجود مظاهرات

وهم يحتلون بناية مجلس النواب و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل بالإمكان اعلان حالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل بالإمكان اعلان حالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).