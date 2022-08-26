2022/08/26 | 12:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطة تود أن تبين بأن الطائرة موضوع البحث غير مسجلة في السجل المدني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح لسلطة الطيران المدني بشأن سقوط طائرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح لسلطة الطيران المدني بشأن سقوط طائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).