مذكرات كوشنر.. مقاطعة الملك سلمان لترامب وموقف محمد بن سلمان بكواليس حرب أسعار النفط السعودية الروسية

2022/08/26 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها لما سمي بـ"حرب أسعار النفط" بين السعودية وروسيا العام 2020.

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