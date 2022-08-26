استراليا تنسحب من تصفيات اسيا للشباب المقرر اقامتها في البصرة

2022/08/26 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الاتحاد الأسترالي بكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحابه بشكل رسمي من تصفيات آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة.

وذكر الاتحاد الأسترالي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاتحاد الاسترالي أبلغ نظيره الآسيوي بالانسحاب من تصفيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة خلال الفترة من 10 إلى 18 أيلول المقبل".

وأضاف "تم اتخاذ القرار النهائي بعد دراسة متأنية بناءً على نصيحة السفير الحالي للحكومة الأسترالية".

وتابع أن "منتخب الشباب سيلعب في بطولة إسبانيا الدولية خلال أيام الفيفا لضمان استمرار لعب اللاعبين الاستراليين".

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