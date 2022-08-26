التيار الصدري يكشف لـ(بغداد اليوم) حقيقة تجميد حسن العذاري

2022/08/26 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف مصدر مقرب من تظاهرات انصار التيار الصدري في الخضراء، اليوم الجمعة، عن حقيقة تجميد حسن العذاري، ابرز مساعدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد ازمة مجلس القضاء الاعلى.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن" بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر مفاده تجميد حسن العذاري ابرز مساعدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خلفية التظاهرات السلمية امام مبنى مجلس القضاء الاعلى بدعوى ان الايعاز صدر من قبله".واضاف أن" الخبر غير دقيق وهو ياتي في اطار حرب الشائعات التي يتعرض له التيار الصدري وقادته بين فترة واخرى"، مبينا ان التظاهر حق كفله الدستور ولم يحرمه امام مبنى يعود للبرلمان او القضاء او حتى القصر الجمهوري ما دامت ضمن نطاق السلمية ورفع مطاليب يراها الناس مشروعة".واشار المصدر الى ان" حراك التظاهرات ومساراته تتخذ باوامر مباشرة من الصدر او وزيره بإشراف اللجنة المشرفة عليه، ولايمكن تجاوزهم من قبل المتظاهرين الذين يلتزمون بالأوامر بشكل مطلق دون اي مخالفات".

وفي وقت سابق اعتصم انصار التيار الصدري امام بوابة مجلس القضاء الاعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بعدة شروط ابرزها حل البرلمان وعدم تسيس القضاء.

على أثر ذلك علق مجلس القضاء الاعلى اعماله ووجه المحاكم بذلك، كما اصدر عدة مذكرات قبض بحق قياديين في التيار الصدري بينهم الشيخ صباح الساعدي، بتهمة تهديد القضاء.

ووجه صالح محمد العراقي المعروف بـ( وزير الصدر)، بعد نصب السرادق امام بوابة القضاء، وجه النصح للمتظاهرين بالانسحاب وترك خيم الاعتصام تحمل عدة عنواين منها محاسبة الفاسدين، والبقاء في الاعتصام امام مجلس النواب.

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