2022/08/26 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد خطيب صلاة الجمعة الموحدة السيد مهند الموسوي، أن الفساد وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل.وقال الموسوي خلال خطبة صلاة الجمعة وتابعها /المركز الخبري الوطني/، إن : “ثورة عاشوراء تطالب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من أمام مبنى البرلمان..



ممثل السيد الصدر: ثورة عاشوراء سيكتب لها النصر المركز الخبري الوطني.

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