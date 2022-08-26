أستراليا تنسحب من تصفيات كأس آسيا للشباب

2022/08/26 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحابه من التصفيات الآسيوية للشباب، المزمع إقامتها في مدينة البصرة.

وذكر الاتحاد الأسترالي في بيان: "قررنا الانسحاب من تصفيات كأس آسيا 2022 المقررة في مدينة البصرة العراقية من 10 حتى 18 أيلول".

وكان من المفترض مشاركة المنتخب الأسترالي في مجموعة تضم العراق والهند والكويت، قبل قرار انسحابه الذي جاء بتوصية من السلطات الأسترالية.

ولم يصدر أي بيان أو تعليق من الاتحاد الآسيوي حول القرار الأسترالي، والعقوبات المنتظرة بحقه بعد الانسحاب من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا.

يذكر أن الاتحاد العراقي أعلن جاهزية ملعب البصرة الدولي لاستضافة التصفيات الآسيوية، وجرى تعيين اللجان المكلفة بالإشراف على التنظيم واستقبال الوفود.

المصدر: كورة

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