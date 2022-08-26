شاهد بالفيديو.. رسموا لوحة بيها أشكال أوطان ... والعراق چان سيد المراتب | الشاعر مصطفى النعيمي

2022/08/26 | 13:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dYOzpMTOTV0

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