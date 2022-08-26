خشان: الصدر يريد بقاء الكاظمي وحميد الغزي ووزراء فاسدين ومغلوب على أمرهم

2022/08/26 | 13:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار النائب باسم خشان اليوم الجمعة، الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يريد بقاء كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحميد الغزي اضافة الى وزراء فاسدين ومغلوب على أمرهم.

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