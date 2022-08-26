الأمازون.. تسجيل عدد قياسي من الحرائق خلال يوم واحد في

2022/08/26 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أرقام رسمية أن عددا قياسيا من الحرائق سجل بغابات الأمازون في البرازيل، في مؤشر جديد إلى الدمار الذي يلحق بأكبر غابة مطيرة في العالم.

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