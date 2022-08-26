2022/08/26 | 13:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سيرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80 في المئة ابتداءً من تشرين...

ظهرت المقالة بريطانيا ترفع أسعار الطاقة بنسبة 80 في المئة وغلاء المعيشة مقلق أولاً على المسلة.

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