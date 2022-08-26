كاليفورنيا تحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود اعتباراً من 2035

2022/08/26 | 13:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أقرّت كاليفورنيا الخميس نصّاً يحظر اعتباراً من العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود...

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