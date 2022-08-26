تعرف على 8 أمراض يسببها المكيف .. منها أمراض مزمنة

2022/08/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الدكتورة رضوى الطاهر أخصائية

الطب الوقائي والتوعية الصحية: إن

الاعتماد على أجهزة التكييف لتلطيف

الجو الحار طوال فصل الصيف ليس أمرا

جيدا للصحة.

وأضافت أن هناك سلسلة دراسات بينت وجود

علاقة مباشرة

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