حشد العتبات مع القوات الامنية يؤمنون زيارة الاربعين ويؤكدون نتمتع بحس استخباري عالي

2022/08/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة عمليات الفرات الاوسط

للحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات

الامنية بعمليات امنية استباقية في

محافظتي النجف الاشرف وبابل استعدادا

لزيارة الأربعين المليونية.

وقال قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد

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