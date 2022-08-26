سفن تجارية تصل ارصفة ميناء ام قصر الشمالي

2022/08/26 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استقبل ميناء ام قصر الشمالي، اليوم الجمعة، ( 6 ) سفن تجارية بحمولات متنوعة رست على أرصفة .وقال مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي في بيان تلقاه /المركز […]

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