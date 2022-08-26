2022/08/26 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قالت الدكتورة رضوى الطاهر أخصائية الطب الوقائي والتوعية الصحية: إن الاعتماد على أجهزة التكييف لتلطيف الجو الحار طوال فصل الصيف ليس أمرا جيدا للصحة.وأضافت أن هناك سلسلة دراسات بينت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 8 أمراض يسببها المكيف..



منها أمراض مزمنة المركز الخبري الوطني.

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