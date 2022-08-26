منتخب ناشئة اليد ينتصر بعد 4 خسارات متتالية

2022/08/26 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد صباح اليوم الفوز في آخر مبارياته ضمن الأدوار التمهيدية على المنتخب الإماراتي بنتيجة 23-29 .

وسبق لمنتخب اليد أن تلقى 4 خسارات في البطولة، حيث خسر في المباراة الاولى أمام المنتخب السعودي بنتيجة 44-22.

وفي المواجهة الثانية، خسر العراق أمام اليابان بنتيجة 36-22 وفي اللقاء الثالث، خسر منتخبنا للناشئين أمام قطر بنتيجة 27-25.

وخسر منتخب الناشئين في اللقاء الرابع أمام نظيره الكويتي بنتيجة 35-12 في البطولة التي تحتضنها البحرين.

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