كشف خفايا ’جريمة بختياري’ في ديالى.. احدى الضحايا عنصر بالبيشمركة

2022/08/26 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن خفايا جريمة بختياري في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "التحقيقات الاولية في جريمة قتل امراة وابنها في حي بختياري قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) تؤكد بان الام من مواليد 1968 وابنها من مواليد 1994 وهو عنصر في البيشمركة".

واضاف، ان "الجثتين عليهما اثار اطلاقات نارية وفق المعلومات الاولية"، مؤكداً ان "الجريمة اثارت قلقا لدى الرأي العام حيال دوافعها".

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بالعثور على جثة امراة وابنها في منزلهما داخل خانقين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مفرزة امنية من الشرطة عثرت على جثة امراة وابنها مقتولين داخل منزلهما في قضاء خانقين(105كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف، ان "الجريمة لاتزال غامضة وتم تشكيل فريق تحقيق بشكل فوري لكشف الجناة".

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