2022/08/26 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ان اعلان شباب استراليا انسحابهم من التصفيات المؤهلة لكاس اسيا والمزمع اقامتها في البصرة، فذلك لن يؤثر على استمرارها بالمحافظة. وقال نائب رئيس الاتحاد علي جبار في تصريح لـ( لبغداد اليوم ) إن "بقاء مجموعتنا بثلاثة منتخبات امر طبيعي سيما وان اسيا تريد متأهل واحد من كل مجموعة وهو بطلها، إضافة إلى افضل المنتخبات التي حلت في المراكز الثانية من بعض المجموعات".وأضاف أن "تلك التصفيات اكملت الاستعدادات لاقامتها في العاشر من الشهر المقبل في مدينة البصرة الرياضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد كرة القدم: انسحاب شباب استراليا من تصفيات كأس أسيا لن يؤثر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد كرة القدم: انسحاب شباب استراليا من تصفيات كأس أسيا لن يؤثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).