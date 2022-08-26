اندلاع حريق بمنطقة الموفقية وسط البصرة (فيديو)

2022/08/26 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، مقطع فيديو يوثق اندلاع حريق بمنطقة الموفقية وسط محافظة البصرة.

وقال مراسلنا ان "حريقاً كبيراً اندلع قبل قليل بمنطقة الموفقية وسط محافظة البصرة"، لافتاً إلى أنه "لم تعرف لحد الان حجم الخسائر المادية او البشرية".

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