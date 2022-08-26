"يخلق من الشبه أربعين".. دراسة جديدة تُرجّح أنّ لكل منّا شبيهًا في الحد الأدنى

2022/08/26 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت دراسة جديدة، إلى أنّ من يشبهون بعضهم ظاهرًا من دون أن يكون ثمة صلة قرابة مباشرة بينهم، لديهم أوجه شبه جينية أيضًا.

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