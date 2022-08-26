2022/08/26 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن مجاميع خارجة عن القانون هددت ملاكاتها في محافظة البصرة بحرق منازلهم.وأوضحت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “المجاميع الخارجة عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية: متجاوزون هددوا بحرق منازل موظفينا في البصرة المركز الخبري الوطني.

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