الرئيس الفرنسي يشكر الجزائر

2022/08/26 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بمساهمة الجزائر في “تنويع” مصادر إمدادات الغاز لأوروبا من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.وأكد ماكرون في ثاني أيام زيارته للجزائر “أننا لسنا في منافسة مع […]

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