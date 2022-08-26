2022/08/26 | 15:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5NGgsG5D6m4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باسكال مشعلاني تتحدث عن أغنيتها المهداة لبيروت وتعلن: لا أمانع أداء أغاني المهرجانات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باسكال مشعلاني تتحدث عن أغنيتها المهداة لبيروت وتعلن: لا أمانع أداء أغاني المهرجانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).