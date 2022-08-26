اميركا تعلق 26 رحلة جوية إلى الصين ردًا على قرار صيني مشابه

2022/08/26 | 15:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت الحكومة الأمريكية إنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب إصابات كوفيد-19.

ويعلق القرار بعض الرحلات الجوية التي تسيرها شركات شيامن والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شرق الصين الجوية بدءا من الخامس من سبتمبر أيلول وحتى 28 من الشهر نفسه.

وأشارت وزارة النقل الأمريكية إلى الإلغاء الأخير لرحلات شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بسبب الإصابات بكوفيد-19.

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