يوفنتوس يضم أركاديوش ميليك من مارسيليا الفرنسي

2022/08/26 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة، تعزيز خط هجومه بضم أركاديوش ميليك، لاعب نابولي السابق، من مارسيليا الفرنسي.

وقضى ميليك 18 شهراً في فرنسا لكنه سيعود الآن لتعزيز هجوم يوفنتوس الذي يدربه المدير الفني ماسيميليانو أليغري، وذلك بعقد إعارة لمدة موسم واحد، مبدئياً.

وذكر يوفنتوس في بيان أنه سيدفع 7ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار) على الأكثر لمارسيليا مقابل عقد الإعارة، حيث يعتمد مبلغ 800 ألف يورو على أداء اللاعب.

ويتضمن العقد بنداً يتيح ليوفنتوس التعاقد مع ميليك بشكل نهائي مقابل سبعة ملايين يورو، إلى جانب إضافات بقيمة مليوني يورو تعتمد على أداء اللاعب.

ويعد البولندي الدولي ميليك وجها مألوفاً لدى جماهير يوفنتوس نظراً لأنه سبق له اللعب لفريق نابولي.

وكان ميليك قد سجل ركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة لفوز نابولي على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 2020.

وسجل ميليك 30 هدفا لمارسيليا خلال 55 مباراة في كل المسابقات بعد أن انضم للفريق قادماً من نابولي في يناير (كانون الثاني)2021 حيث رفض حينذاك تمديد تعاقده مع النادي الإيطالي.

وكان ميليك قدم مستويات قوية أيضاً ضمن صفوف أياكس الهولندي، بعد أن لعب لباير ليفركوزن وأوغسبورغ الألمانيين في المراحل الأولى من مسيرته الاحترافية التي بدأت في بولندا مع فريق جورنيك زابجه.

وانتقل ميليك إلى نابولي في عام 2016 والآن يعود إلى الدوري الإيطالي عبر الانضمام ليوفنتوس، الذي سيخوض فيه منافسة مع دوشان فلاهوفيتش ومويس كين على المشاركة في التشكيل الأساسي.

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