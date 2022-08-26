راضي شنيشل يقود العراق في بطولة الأردن الرباعية

2022/08/26 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الاتحاد العراقي لكرة القدم مدرّب

المنتخب الأولمبي، الدولي السابق راضي

شنيشل، لقيادة المنتخب الأول لـ"أسود

الرافدين" في بطولة رباعية ودية مقررة

في الأردن، في خضم أزمة سياسية حالت دون

التعاقد مع مدر

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