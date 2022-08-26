نائب:واقع الدوائر الحكومية بكربلاء بائس ومؤلم

2022/08/26 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن محافظة كربلاء محمد جاسم

الخفاجي ان واقع الدوائر الحكومية في

المحافظة بائس ومؤلم جدا كاشفا عن ملف

لبناية تعود الى احدى الدوائر متوقفة عن

العمل منذ سنوات وقد حدثت فيها اندثارات

كثيرة.

واو

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