الموارد المائية: مجاميع خارجة عن القانون تهدد ملاكاتنا في البصرة

2022/08/26 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

الجمعة، تعرض موظفين وموظفات في محافظة

البصرة إلى تهديدات بحرق دورهم من قبل

متجاوزين على الحصص المائية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن

"المجاميع الخارجة عن القانون

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