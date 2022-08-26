2022/08/26 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغطية مستمرة لمحاولات اخماد حريق ’هائل’ في البصرة (فيديو)

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