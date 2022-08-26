سفارة بغداد في لندن تصدر تنويها بشأن الوضع السياسي الداخلي للعراق

2022/08/26 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت سفارة بغداد في لندن، اليوم الجمعة، تنويها بشأن الوضع السياسي الداخلي للعراق.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "النشاطات والفعاليات التي يعمل السفير على انجازها انما هي في سياق المهام المكلف بها كسفير لجمهورية العراق في المملكة المتحدة، وبمقتضى هذا الالتزام وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية تجاه بلده العراق، وليس لهذا اية علاقة بالأوضاع السياسية الداخلية في البلد".

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