بالفيديو.. أبرز عمليات جهاز الأمن الوطني في أسبوع

2022/08/26 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، عن ابرز عملياته خلال الاسبوع.

وبث الجهاز مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، يعلن فيه عن ابرز عملياته المنفذة خلال الاسبوع.

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