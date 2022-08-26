2022/08/26 | 15:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت وزارة الموارد المائية، الجمعة 08/26/2022، أن مجاميع خارجة عن القانون هددت ملاكاتها في...

ظهرت المقالة الموارد المائية تعلن تعرض موظفيها لتهديد بحرق دورهم في البصرة أولاً على المسلة.

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