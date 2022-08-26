2022/08/26 | 15:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سمح لمئات النساء الإيرانيات، بالجلوس في المدرجات لمشاهدة مباراة كرة قدم محلية في طهران...

ظهرت المقالة إيران تسمح للنساء بحضور مباراة كرة قدم محلية لأول مرة منذ 43 عاماً أولاً على المسلة.

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