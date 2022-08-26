تفاصيل استهداف رتل السفارة الأسترالية في بغداد (صور)

2022/08/26 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي استهدف عجلات تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوع على الطريق المؤدي الى المنطقة الخضراء، انفجرت اثناء مرور عجلات تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد".وأضاف، ان "الانفجار أسفر عن اضرار بالسياج الأمني للطريق، فضلا عن تضرر إحدى عجلات رتل السفارة الأسترالية".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وعلى الرغم من الانفجار، تمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء، بحسب المصدر.ولم تعلن السلطات العراقية أي تفاصيل حول الانفجار، كذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.وتعلن الجهات الأمنية، بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتالا عسكرية تابعة للتحالف الدولي في مناطق مختلفة في العراق.

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