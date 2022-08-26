إثيوبيا.. غارة جوية على عاصمة تيغراي

2022/08/26 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مدينة "ميكيلي"، عاصمة منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، الجمعة، إلى غارة جوية، وألقت وسائل إعلام محلية تسيطر عليها السلطات الانفصالية باللوم على الحكومة الفيدرالية.

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