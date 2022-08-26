أعلنت وفاته عام 1969 وعاد إلى الحياة.. الموت يغيب مصور حرب فيتنام الأسطوري تيم بيج

2022/08/26 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق المصور الأسطوري لحرب فييتنام، تيم بيج، الحياة عن عمر يناهز 78 عامًا بسبب السرطان، بعدما جلبت صوره من حرب فيتنام العالم إلى الصفوف الأمامية لما وصفها بأول وآخر حرب لا تخضع للرقابة.

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