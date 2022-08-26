’ابو مازن’ يدعو لتشكيل وفد برئاسة بارزاني والعامري لزيارة الصدر ومصارحته بالأزمة

2022/08/26 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس حزب الجماهير الوطنية، احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، اليوم الجمعة، الى تشكيل وفد من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والقيادي في الاطار التنسيقي هادي العامري لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الجبوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد التعقيدات التي وصلت اليها العملية السياسية يستذكر الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله الجبوري " أبو مازن" عدد المرات التي طالب فيها بحوار متوازن مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سواء في اجتماعات التحالف الثلاثي أو اللقاءات الموسعة في بغداد و أربيل ، مذكرا الجميع باستحالة التوصل الى حلول دون الاتفاق مع السيد الصدر بوصفه ركنا أساسيا في المشروع الوطني العراقي".

وجدد الجبوري، وفقا لبيانه، "تذكير القيادات السياسية بنصيحته التي سبقت الاحتجاجات والاعتصامات و منعطف تشكيل الحكومة بغياب أي حل ، دون تشكيل وفد يحظى بثقة الزعيم الصدر لانهاء الجدل السياسي الذي أفرزه عناد المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع".

ودعا الجبوري، الى "تشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس مسعود بارزاني و القيادي في الاطار هادي العامري للذهاب الى الحنانة و مصارحة سماحة السيد الصدر بأساسيات الأزمة وحلولها و سيجد في الحنانة صوتا عراقيا مسموعا مثلما تعود الجميع على ذلك منذ سنين ، عندها فقط نستبشر خيرا بحلول العقل و المصير المشترك ".

وختم بيانه بقوله "فالتيار الصدري كان و سيبقى ركيزة اساسية لاغنى عنها في الاستقرار السياسي و السلم الأهلي".

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