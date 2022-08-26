بالفيديو.. أئمة وخطباء مساجد الانبار يدعون إلى عدم الانجرار للأصوات النشاز

2022/08/26 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا أئمة وخطباء مساجد الانبار أبناء المحافظة إلى عدم الانجرار الى الاصوات النشاز التي ظهرت بمؤتمر سياسي لشخصيات فشلت فيالتصدي للمشهد السياسي و غير مرغوب بها في اوساط محافظة الانبار.

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