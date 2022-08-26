بالفيديو.. أئمة وخطباء مساجد الانبار يدعون إلى عدم الانجرار للأصوات النشاز

دعا أئمة وخطباء مساجد الانبار أبناء المحافظة إلى عدم الانجرار الى الاصوات النشاز التي ظهرت بمؤتمر سياسي لشخصيات فشلت فيالتصدي للمشهد السياسي و غير مرغوب بها في اوساط محافظة الانبار.
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