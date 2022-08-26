اشتباه بتجسس روسي على تدريبات الأوكرانيين في ألمانيا

2022/08/26 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تشتبه السلطات الألمانية في أن أجهزة استخباراتية روسية حاولت التجسس على تدريبات الجنود الأوكرانيين على أنظمة الأسلحة الغربية في ألمانيا.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية اليوم الجمعة، أن الاستخبارات العسكرية الألمانية (إم إيه دي) رصدت مركبات مشبوهة بالقرب من قواعد عسكرية في إيدار-أوبرشتاين بولاية راينلاند-بفالتس، ومنطقة جرافنفور في ولاية بافاريا، وتشتبه الاستخبارات العسكرية الألمانية في أن تلك المركبات كانت ترصد على الأرجح طرق الوصول إلى الثكنات.

ووفقاً للتقرير، حلقت طائرات مسيرة صغيرة فوق مواقع التدريب أكثر من مرة، وترجح الدوائر الأمنية في ألمانيا أن أجهزة روسية ربما حاولت التجسس على بيانات الهواتف المحمولة للجنود الأوكرانيين باستخدام ماسحات لاسلكية.

وفي قاعدة إدار-أوبرشتاين، قام الجيش الألماني بتدريب جنود أوكرانيين على استخدام دبابات من طراز “هاوتزر 2000″، وفي قاعدة جرافنفور قام الجيش الأمريكي بتدريب الأوكرانيين على أنظمة مدفعية غربية.

وبحسب “دير شبيغل”، تعتبر السلطات الألمانية أيضاً عناصر المعارضة الذين فروا من روسيا إلى ألمانيا معرضين للخطر، حيث يمكن استهداف هؤلاء من قبل المخابرات الروسية.

وينطبق الأمر نفسه على الجنود الروس المنشقين عن الجيش والأجهزة الأمنية الذين يمكن أن يفروا إلى ألمانيا مع تقدم الحرب.

وأشار تقرير المجلة إلى أن السلطات الألمانية لا تستبعد حتى محاولات اغتيال من قبل الكرملين لردع المنشقين.

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