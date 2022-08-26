2022/08/26 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

صدم مجلس الخدمة الاتحادي خريجي الكليات الساندة ولاسيما كليات العلوم، باعلانه المصادقة على 92 اسمًا من اسماء الاحتياط الذين كانوا قد قدموا على استمارة تعيينات 2021، حيث صادق المجلس على هذه الاسماء منذ شهر دون اعلان سابق وبلا نشر اسماء المصادقين عليهم.

وقال المجلس في بيان ان الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي قال ان المجلس قد اكمل اجراءات المصادقة على اسماء الاحتياط من الكليات الساندة (العلوميين) بعد ان ارسلت وزارة الصحة اسماء الذين لم يباشروا بالتعيين .

وقال اللهيبي ان المجلس قد صادق على تعيين (٩٢) من الاحتياط وتم إرسال الكتاب بالاسماء إلى وزارة الصحة بتاريخ ٢٧/ تموز/٢٠٢٢ وقد باشروا بوظائفهم.

واوضح اللهيبي ان كل ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة وما هو إلا إثارة للفوضى، داعيا في الوقت ذاته إلى التأكد من المعلومات المنشورة في المواقع الرسمية للجهات الحكومية فقط

وعدم الانجرار نحو ما ينشر في المواقع الغير رسمية.

وعاش خريجو العلوم والاسماء الاحتياط من الكليات الساندة الذين تتجاوز اعدادهم الالف اسم، بصدمة جراء هذا الاعلان، حيث ان المجلس لم يعلن عن هذه الاسماء المصادق عليها الا بعد شهر من المصادقة عليها ومباشرتهم، ولم يعلن عن هذه الاسماء التي بقيت “سرية”، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كانت هناك تفاصيل “مريبة” وراء اخفاء الاسماء او المغامرة بالدرجات الوظيفية التي كانت مخصصة للاحتياط ودون الاعلان عن الاسماء والنقاط التي تم تقديم هذه الاسماء على غيرها، وما اذا كان هنالك تلاعبا بالدرجات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة للعلوميين وفضيحة وشيكة: مجلس الخدمة يمنح 92 درجة من اسماء الاحتياط “سرًا”.. و”يتكتم” على الاسماء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة للعلوميين وفضيحة وشيكة: مجلس الخدمة يمنح 92 درجة من اسماء الاحتياط “سرًا”.. و”يتكتم” على الاسماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).