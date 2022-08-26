2022/08/26 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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ريان الكلداني: نستنكر الاعتداء في استراليا حيث يعد استهدافهم سهماً في صدور العراقيين

منذ ساعة واحدة

ريان الكلداني: نستنكر الاعتداء في استراليا حيث يعد استهدافهم سهماً في صدور العراقيين

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