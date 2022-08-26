2022/08/26 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني فاز شاب يُدعى بيانوفيتش ويبلغ من العمر 38 عاماً بلقب “أكبر كسول” في مسابقة الاستلقاء السنوية الثانية عشرة في دولة البلقان في “قرية إثنية” بالقرب من مدينة نيكسيك في مونتينيغرو، بعدما تفوّق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 60 ساعة ليفوز بلقب “أكبر كسول”! المركز الخبري الوطني.

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