2022/08/26 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، اليوم الجمعة، ان المجلس قد اكمل اجراءات المصادقة على اسماء الاحتياط من الكليات الساندة (العلويين) بعد ان ارسلت وزارة الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يكمل المصادقة على تعيينات الاحتياط للكليات الساندة المركز الخبري الوطني.

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