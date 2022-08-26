الدعم الخليجي لباكستان.. مساعدات واستثمارات بالمليارات وحديث عن

2022/08/26 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار "تزامن ضخ استثمارات خليجية" في الاقتصاد الباكستاني، حالة من الجدل والانقسام، بين آراء تؤكد سعي بعض دول الخليج لدعم "الاقتصاد الباكستاني المتراجع"، وآراء أخرى تتحدث عن "أبعاد عسكرية وسياسية وأمنية" لتلك الاستثمارات المتتالية.

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