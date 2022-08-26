2022/08/26 | 16:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: شدد تقرير أمريكي نشره معهد واشنطن على أن ترك الديمقراطية الناشئة في بغداد تدبر...

ظهرت المقالة معهد واشنطن: الصدر والمالكي يتنافسان على زعامة شيعة العراق..



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