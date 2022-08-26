2022/08/26 | 16:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افاد مصدر امني في خانقين، ان قوات الامن القت القبض على قاتل منتسب في...

ظهرت المقالة شاب يقتل امه وشقيقه في ديالى أولاً على المسلة.

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